Evitan el cierre de la pista en Casalonga de forma temporal con enmiendas

Teo. El Concello de Teo envió a Toysal un requerimiento en relación a la comunicación previa para la instalación de dos portales en la pista que cruza la cantera. Desde los servicios técnicos municipales, una vez analizada la solicitud, se remitió un escrito pidiendo que enmienden la solicitud y aporten el informe sectorial del titular de la carretera DP-0205, que es la Diputación de A Coruña, y que se complete la memoria técnica con una definición gráfica más detallada de los portales que pretende instalar.

Este escrito fue enviado por el Ayuntamiento el 8 de noviembre y la empresa ya respondió, pero sin proporcionar “a documentación solicitada”, apuntan los cuatro munícipes que gobiernan en una Corporación de 17. A la vista de estos datos, desde Urbanismo aseguraron que reiterarían la petición en el mismo sentido. “Polo tanto neste momento, e mentras non remita a documentación requerida, Toysal non pode pechar a pista”, afirman.

De igual forma, desde el gobierno municipal muestran su “fonda preocupación” por la modificación del artículo 35 y la incorporación del artículo 146 bis en la Lei do Solo de Galicia (Lei 2/2016) a través de la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que acompañan el proyecto de presupuestos 2023 de la Xunta, ya que estas modificaciones suponen “a eliminación do papel fiscalizador dos funcionarios municipais no outorgamento de licenzas e permitindo en solo rústico instalacións de xestión e tratamento de residuos”. O.D. Vilar