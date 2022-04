Excarcerada a ocupante de 73 anos dun turismo en Barbeira

Unha muller foi atendida polos servizos sanitarios de urxencia logo de ser excarcerada polos bombeiros ao sufrir unha saída de vía co vehículo no que viaxaba no Concello de Santa Comba.

Segundo o 112 Galicia, o sinistro produciuse ás 09.15 horas deste martes. Foi a esa hora, cando os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 comunicaban a mobilización dunha ambulancia por mor dun turismo envorcado, tras sufrir unha saída de vía no lugar de Barbeira. Con estes datos, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias puxo en coñecemento do suceso aos Bombeiros de Santa Comba, aos axentes da Garda Civil de Tráfico, Policía Local e aos membros de Protección Civil da localidade.

Rematada a intervención, o Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento xalleiro confirmou ao 112 que foi preciso o uso do material de excarceración para liberar á persoa ferida, de 73 anos, e que quedou atrapada no interior do turismo. Segundo trascendeu, mantivo a consciencia en todo momento.