Executan obras de mellora nas instalacións deTapia

Ames. O alcalde de Ames e concelleiro de Obras, Blas García, e a concelleira de Deportes, Susana Señorís, visitaron as obras que se están executando na área recreativa de Tapia para mellorar a cuberta da zona de vestiarios e acondicionar o muíño. A adxudicación do proxecto foi aprobada o nove de xuño en xunta de goberno local á empresa Co viastec S.L. por 121.608 euros. A cuberta dos vestiarios de Tapia atopábase en mal estado, con filtracións de auga e con deterioro da madeira, polo que se levantou toda a estrutura e estase substituíndo por unha nova. No caso do muíño, carece de porta e de alumeado interior e a cuberta atopábase en mal estado de conservación, polo que, ao igual que no caso dos vestiarios, vaise levantar e substituír a estrutura da mesma por unha nova. No marco desta actuación aproveitarase tamén para colocar un punto de luz no interior do muíño, e unha porta de enreixado de aceiro inoxidable, segundo o Concello. M. M.