Exigen fondos a la Xunta para obrar un nuevo centro de salud en Negreira

Negreira. La diputada socialista Noa Díaz reclamó de nuevo a la Xunta que incluya una partida suficiente en el presupuesto 2023 para construir un nuevo centro de salud en Negreira. Y lo hizo en la Comisión de Sanidade del Parlamento, ante la que justificó la petición por los problemas de falta de espacio y recursos del actual dispensario.

Entre las carencias, explicó que “a traballadora social de recente incorporación tivo que ser emprazada na zona do PAC, ao igual que a matrona ou a sala de analíticas, tendo que modificar os seus horarios para poder realizar a desinfección necesaria antes de comezar co servizo de urxencias”. Además, “as mulleres de Negreira teñen que se trasladar ata Brión para realizaren a preparación do parto por non ter sala axeitada”.

Más recientemente, destacaba, “houbo que declinar o ofrecemento para o centro de saúde dunha enfermeira adxunta ao servizo de Pediatría, xa que non atopaban espazo onde situala e, se a iso se lle suman salas de agarda comúns para todos os servizos da primaria, nun interior e practicamente sen ventilación, resulta un centro deficitario e con nulas opcións de mellora”. A mayores, la socialista hizo referencia a un informe de marzo en el que la oficina técnica de obras y urbanismo constata “un afundimento do terreo que está a provocar a rotura de pavimentos e escaleiras, así como fendas no inmoble onde se realizou unha ampliación no ano 2000 e que está a orixinar a separación dos dous edificios”, sin olvidar el mal estado del tejado y problemas de acceso, olores o calefacción.

El Concello de Negreira destina cada año 70.000 € al mantenimiento, y ya ha ofrecido un terreno aledaño. M.M.