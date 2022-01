Exigen medios para cubrir las bajas médicas en A Baña

A Barcala. El PSOE de A Baña reclama mejoras en el centro de salud local, instando al nuevo equipo de gobierno a pedir “aos responsables do Sergas en Santiago; Felipe Calle, director de Atención Primaria, e Eloína Núñez, xerente da área sanitaria de Santiago, o reforzo inmediato do cadro de persoal médico do centro de saúde”. Asimismo, se exige que se cubran las bajas “ó 100 %, así como o persoal que está de vacacións, co fin de solucionar o colapso”.

Y es que según los socialistas, actualmente el número de casos diagnosticados por día en el municipio “é de 44, número moi superior a calquera momento desta pandemia”, unos casos que sumados a las consultas habituales del centro médico, “fan que o centro de saúde, atópese saturado, e que os profesionais que alí traballan se vexan desbordados nunha situación sen precedentes”. Además, añaden que este martes la situación se complicaba más, ya que “dos tres médicos de familia que consultan de maneira habitual, un está de vacacións e outro se atopa de baixa”, y que como refuerzo “só está vindo un médico dúas horas ó día”, afirman.

Este diario se puso en contacto con el área sanitaria compostelana solicitando datos sobre la situación. O.D. Vilar