Éxito en Vedra na campaña para protexer ás mascotas

Vedra. Rematou con éxito a campaña de esterilización e microchipeado de animais de compañía que o Concello de Vedra organizou en colaboración coa Asociación APACA (Asociación Protectora de Animais do Camiño). Segundo indicaron fontes municipais, dito proxecto tivo gran acollida e un bo número de cans e algún que outro gato teñen xa o seu microchip identificativo.

Dende o Concello aproveitan para lembrar que “a identificación de cans é obrigatoria por lei e non realizala pode conlevar sancións, polo que lle pedimos a toda a veciñanza que se aínda non teñen identificados os seus cans o fagan o antes posible, desta forma tamén será máis fácil poder recuperalos no caso de perda”, indican.

Así mesmo, no marco da campaña foron varias as operación de esterilización e castración realizadas, un factor importante á hora de evitar camadas indesexadas que rematan moitas veces en abandonos. Dende o Concello aproveitan a finalización de dita iniciativa para agradecer a colaboración na mesma a APACA e á clínica veterinaria Arsovet. c.e.