Desde cando a túa pasión polo trap?

A verdade é que é un estilo musical que me gusta dende ben pequeno. Neste mundo introducinme de cheo alá polo 2015. Considérome un freak absoluto do rap e trap e escoito esta música e os seus xéneros derivados todos os días.

Cando e como se creou FØ Records?

Comezamos coas creacións no 2019. Eu acabara os estudos de Audiovisuais en Vigo, e alí ensináranme a montar pezas pero a nivel de imaxe non facía nada. Quería aprender e decidín comprar unha cámara para realizar videoclips. Empecei a facer a música por iso, e así foi como aprendín e como fun introducindo aos meus compañeiros.

Como vos definiriades?

Centrámonos principalmente no trap melódico buscando alcanzar en moitas ocasións o irónico. Os temas son moi diversos porque somos cinco persoas e cada un pode facer un pouco o que lle pareza oportuno.

Que vos levou a presentarvos aos premios Youtubeir@s?

O ano pasado sacamos o primeiro videoclip que se titula A Porrallada e no mes de febreiro lanzamos a primeira mixtape. Como vimos que este ano introduciran a categoría musical decidimos participar xa que considerabamos que se adaptaba bastante ao noso traballo musical.

Como explicarías o contido do vídeo gañador “Lume”?

Foi unha creación moi sinxela na cal me poño diante dun croma. A gracia do vídeo está en que é unha especie de parodia na que se ridiculiza a figura do rapeiro. Para min é un single moi “guay” con moita retranca.

Esperabades recibir un galardón?

Creiamos que podiamos gañar. Vendo os demais vídeos vimos que eran bos pero o noso tiña algo especial. Se non me gusta a min que son quen o fago... mala cousa. Finalmente tivemos sorte e gañamos o premio na categoría musical.

Rapeas en galego. Cal é a resposta do público?

Non temos un público militante, é xente normal. O idioma neste caso non é o primordial. Falo en galego entón tampouco sei porque ía rapear noutro idioma. A realidade é que non queremos que nos escoiten por cantar en galego senón porque o que facemos está ben. Ademais, hai vídeos nos que intercalo palabras do inglés xa que moitas referencias do trap proveñen desa lingua.

Que proxectos tedes agora en mente?

Sacamos fai dúas semanas un videoclip de Puto Rumeinian, un dos integrantes do grupo, que vai ser o single do mixtape que vai sacar en xaneiro. Temos varios vídeos gravados pero non sabemos si van a saír en formato single ou pequenos discos. Hai moito contido pero estamos esperando a que teña sentido difundilo.