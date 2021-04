... “Faría un parque cun paseo para os maiores”

Residente en Bertamiráns, casada e con dúas fillas, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O primeiro, faría máis zonas verdes. Habería que pór algún parque para os nenos porque os que teñen están no medio dos edificios. O bo sería facer un grande cun paseo para os maiores, iso é o que facía falta aquí no Milladoiro. Segundo, faría cambios no transporte urbano. Eu úsoo pola semana, teño dous netos e non podo subir a silla ao bus. Hai que desmontala antes e iso non pode ser porque non é factible para unha persoa soa. Terceiro, construiría un centro comercial. Somos moitos veciños e está claro que aquí non hai roupa para a xuventude, bueno, e para min tampouco.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

A verdade é que eu ao principio non estaba moi dacordo en comprar aquí un piso, pero ao final decidinme porque eran máis baratos. Agora estou totalmente adaptada porque é un sitio no que tes de todo á man: onde comprar, tomar un café, onde coller o xornal... Non necesitas usar o coche para nada.

E o que peor leva?

Eu agora diría que nada. Ao principio si que me custou vivir aquí porque os meus pais quedaron en Santiago, pero agora están aquí miñas filla, que son a miña familia.