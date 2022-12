Feiraco axudará a repoboar fragas queimadas no Caurel

A Maía. A empresa láctea Feiraco, integrada na Cooperativa Rural Galega Clun e con sede no concello de Ames, acaba de poñer en marcha unha campaña solidaria. Os envases de leite semidesnatado da firma presentan estes días unha nova imaxe: trátase dunha edición especial na que a figura do Apalpador aparece como protagonista e, ademais, van cheos de leite solidario, posto que con eles se poderá axudar a reforestar os montes queimados do concello de Folgoso do Courel.

“Con esta edición comprometida co noso verde e coa nosa cultura envasamos un total de 300.000 envases, dos cales doaremos un céntimo por cada litro de leite”, explican dende a compañía. Deste xeito, Feiraco destinará 3.000 euros ao plan de recuperación dos montes do Courel calcinados este verán. “Porque desde Feiraco non queremos que se esqueza un dos incendios máis devastadores da historia de Galicia”, dende A Pobra ata Folgoso e Quiroga. M. Manteiga