Ferido un home en Brión ao envorcar o seu tractor

Os servizos sanitarios de urxencia trasladaron ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago ao condutor dun tractor que resultou atrapado tras sufrir un accidente cando manexaba a grúa do seu vehículo agrícola por unha leira. Foi este luns, ao fío das 15.30 horas, entre os lugares de Casuxa e Fontao.

Segundo a información recibida no 112 Galicia, o señor sufriu feridas de diversa consideración ao envorcar cando trataba de podar algunhas pólas, e foi unha persoa particular quen alertou para pedir asistencia médica urxente para un familiar que sufrira un accidente mentres manexaba o tractor na parroquia de Bastavales. Alí acudiron os membros do GES de Brión para liberar ao varón que, finalmente, foi trasladado en ambulancia polos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Para colaborar cos equipos de intervención, o persoal do 112 Galicia pasou aviso aos voluntarios de Protección Civil de Brión e informou aos axentes da Garda Civil e da Policía Local. Desde o 112 tamén se puxeron os feitos en coñecemento dos Bombeiros de Santa Comba, por se fose necesaria a súa colaboración.