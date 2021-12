Festival de tango

Ames. Entre os días 4 e 8 de decembro terá lugar no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, o festival internacional Tango Xacobeo Ames 2021. O evento, que contará con persoas de Francia, Portugal, Sevilla, Santander e de toda Galicia, xa pechou as súas inscricións, aínda que é posible asistir o domingo 5 de 17.00 a 19.00 horas presentando o certificado covid de vacunación e unha proba de antíxenos negativa do día anterior.

O evento consistirá en clases de tango que impartirá o mestre Rui Barroso, nas que se afondará sobre diversos temas. O día 4 terá lugar a aula El abrazo no es forma, es intención; o día 5 La estructura del giro: el verdadero paso básico del tango; o día 6 ensinarase Vals: circularidad y cambios de dirección; e o día 7 Milonga: ideas prácticas para disfrutar sin ansiedad. Cada milonga costará 10 €, e os DJ serán Laura Díez, Jesús San Román e José Guillerme.

EXCURSIÓNS. Ademais, o evento contará con excursións diarias a distintos puntos da xeografía galega. O domingo 5 as persoas inscritas visitarán lugares de interese de Santiago de Compostela, como o Pórtico da Gloria e a Catedral, con asistencia á misa do Peregrino. O luns 6 realizarán unha excursión a Finisterre, indo ao cabo, aos seus acantilados, a Muxía e a Ponte Maceira, elexido como un dos pobos máis bonitos de España. Por último, o martes 7 visitarán Noia, o Porto do Apóstol, a Igrexa de Santa María A Nova e as lápidas gremiais. Finalmente, o mércores 8 levarase a cabo unha milonga de iniciación ao tango e outra de despedida.

Dende a Asociación Cultural Amaia, os organizadores do festival, agradecen aos concellos de Ames e Noia e ás empresas Gadis, Tomate Máis Fruta (Ames) e Lácteos Ferrado Verde (A Pereira) pola súa colaboración, grazas á cal será posible celebrar o evento. Javier Salutregui