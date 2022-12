Folclore galego en Bertamiráns cos mellores grupos da Maía

Ames. O programa de actividades de Nadal de Ames continúa este domingo co primeiro dos concertos organizados polo departamento de Cultura nestas datas festivas. Trátase dun recital que contará coa presenza dos grupos A Requinta da Maía, Airiños do Paseo de Colón, As Maianas, Os Retranqueiros e Os Castros. A actividade está dirixida a todos os públicos, e a entrada é de balde.

Comezará ás 19.00 horas na casa da cultura de Bertamiráns, e durará aproximadamente 75 minutos. Os convites xa se poden retirar na Billeteira electrónica do Concello. Abrirá Airiños do Paseo de Colón, que tocará a muiñeira Os vinte compases, a foliada Campelo, e o pasodobre-muiñeira A volta da festa. Pola súa banda, a asociación cultural Os Castros participará coa súa banda de gaitas, que interpretará o pasodobre de Guisoi e a muiñeira A Freixa, e co seu grupo de danza, que bailará a muiñeira Redonda.

Ademais, Os Retranqueiros tocarán Lerelé, a xota de Merexo e a Muiñeira das Nogais. Tamén actúan As Maianas, grupo de cantareiras que se xestou no Obradoiro de Baile e Música Tradicional amesán, e pecha A requinta da Maía co Vals de Lalín, Pasodobre dos Trabazos e a Muiñeira e xota da Limia. M.O.