Fotografías e galanos na visita de Papá Noel a Milladoiro e Bertamiráns o venres e sábado

Ames. A programación de Nadal 2022 do Concello de Ames continúa esta semana coa chegada de Papá Noel, que estará no Milladoiro este venres, 23 de decembro, e en Bertamiráns o sábado, día 24. As visitas realizaranse de 11.00 a 13.00 e de 17.00 a 19.00 horas en ambas localidades, e a rapazada poderá sacar unha foto con el e levarse para a casa un agasallo.

Nesas localidades haberá instaladas carpas para que os pequenos poidan gozar da visita. A concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, sinalou que “agardamos con moita ilusión a visita de Papá Noel ao noso concello, ao ser unha das actividades da programación de Nadal que máis lles gusta aos nenos”. A programación local inclúe este xoves o concerto do AmesON de Nadal Isto é rock e, este ano como novidade, o Concello de Ames celebrará unha gran festa de Reis, coa recepción das súas maxestades o 3 e 4 e cabalgatas nas urbes e rural. m. Outeiro