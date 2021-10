Gaban a bagaxe política de Argibay nestes 14 anos

AMES. Por unanimidade, e sen apenas debate, o pleno de Ames aprobou a creación do Consello Sectorial dos Nenos e das Nenas, no que participará o alumnado de 1º a 6º de Primaria e que contará cun asesor en representación de Unicef, igual que o restablecemento do equilibrio económico do contrato de concesión do Centro Municipal de A Telleira coa ampliación da concesión por 18 meses; declaración da titularidade pública dun camiño en Oca e a inclusión na 2ª Fase do Plan Provincial de Cooperación Adicional 2/2021 da Deputación da Coruña de varios investimentos, entre eles un camiño de Barouta.

Máis tempo ocupou a emotiva despedida que os membros da Corporación lle fixeron ao portavoz do Partido Popular, Ramón Argibay. Todos gabaron as cualidades políticas e persoais do edil que é membro da Corporación de Ames, na que desempeñou labores de oposición e cargos de goberno, desde hai catorce anos. m. m.