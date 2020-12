Guerra busca apoyo en Vedra y A Estrada para los accesos a la autovía

El líder del PP de Teo, José Manuel Guerra, mantuvo estos días una ronda de entrevistas con los alcaldes de los ayuntamientos implicados, para tratar de encontrar soluciones al “preocupante enfoque” de la autovía Santiago-A Estrada AG-59, que afecta directamente a las entradas y salidas de los municipios.

Tras varias reuniones con vecinos y empresarios, los populares teenses acudieron a hablar con el alcalde de A Estrada y el de Vedra, para tratar de proponer alternativas. Guerra valora “moi positivamente” estos contactos con los principales dirigentes de los concellos próximos, ya que seguramente servirá para unir fuerzas de cara a un objetivo común, positivo para el vecindario de los tres ayuntamientos que, en su conjunto, suman unos 50.000 habitantes. Este hecho contrasta con el, a su juicio, “persistente obstruccionismo e non” del gobierno local teense.

Y es que, según los populares, “a permanente obsesión do alcalde e a concelleira de urbanismo por botarlle a culpa á Xunta de todo, ten graves consecuencias para a veciñanza teense”. Recuerdan que, desde principios de 2018, cuando se anunció la ampliación de la autovía, el gobierno local no hizo más que arreciar duras críticas en contra de la salida proyectada en Pontevea, dando a conocer públicamente múltiples problemáticas que podría ocasionar, en lugar de facilitar los trámites. “Sisto e Lemus fartáronse de poñer trabas á nova autovía –en su día auguraron posibles atascos– e agora veñen as consecuencias”.

En atención a estas cuestiones trasladadas por el Ayuntamiento, el organismo autonómico tomó nota sopesando los “perxuizos trasladados pola alcaldía”. Y fruto de esto, los últimos anuncios realizados por la Xunta dejan en el aire las nuevas salidas y accesos en Teo. Estos hechos aseguran que propiciaron “a inquietude” de empresarios de la zona y vecindario. Conviene recordar que este núcleo urbano concentra más de 500 empleos y una importante actividad comercial en el sur del municipio teense.