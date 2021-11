Homenaje de Seira al caballo en plena carballeira teense de Francos

Con la Feira do San Martiño a la vuelta de la esquina en la carballeira de Francos (próximo día 11), el Concello de Teo acaba de instalar allí una escultura de granito con un caballo como motivo central, obra del artista de Padrón Camilo Seira. Según explica el propio autor, está realizada en una única pieza, un bloque de granito de Lalín de diez toneladas, y su textura es el resultado “das pegadas das diferentes ferramentas que se utilizaron no proceso de traballo, picos, punteiros, cinceis...” explica. Según Seira “a imaxe representa a antiga unión do home e o animal, cun xesto maestro e cómplice por parte do xinete sobre a besta que intenta revelarse”. Además, las líneas y volúmenes grotescos y exagerados recuerdan al arte castrexo, vinculándose también con el cercano Castro Lupario.