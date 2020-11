Homenaxe a Carvalho Calero máis actividades do festival Brión Inclúe

A Maía. A sala municipal de exposicións de Brión acollerá un recital poético-musical de Moisés Quintás e Aser Álvarez sobre a figura de Ricardo Carvalho Calero este venres 13 de novembro, ás 20.00 horas. E, por outra banda, seguen os actos da iniciativa Brión Inclúe co obradoiro inclusivo de Vero Rilo, o xoves nese espazo ás 18.00 horas.

Respecto do recital poético na honra do persoeiro ao que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, inclúe a proxeción do documental Carvalho Calero. Sem fronteiras, unha viaxe audiovisual pola vida e obra do autor ferrolán. A asistencia é totalmente gratuíta, se ben para cumprir cos protocolos de prevención da covid-19 o aforo será limitado e será preciso reservar localidade chamando á Casa da Cultura de Brión (981 509 908). Así mesmo, as persoas que asistan deberán seguir as indicacións do persoal municipal e asistir con máscara.

E o Brión Inclúe que xestiona Cultura Activa traerá o sábado ás 20.00 horas no centro cívico Cultural con Límites, espectáculo de danza inclusiva a cargo de Experimentadanza xunto con Human Dance Projet. M. Outeiro