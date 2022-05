Homenaxe este martes a José Miñones e Argibay

Ames. O Concello de Ames renderá homenaxe este martes, ás 19.00 horas, ao exalcalde, José Miñones, e ao exconcelleiro do grupo municipal popular, Ramón García Argibay, que formaron parte da Corporación municipal e deixaron os seus cargos no pasado ano 2021, cuns plenos telemátios que lle impediron despedirse en persoa. En dito acto intervirá o actual mandatario de Ames, Blas García, os homenaxeados e os diferentes voceiros dos grupos políticos con representación na Corporación municipal. O acto estará amenizado coa actuación musical de Marcos Valcárcel. Blas García será o encargado de facer a presentación dos dous homenaxeados e a continuación intervirán os representantes dos grupos políticos con representación na Corporación municipal. Farase unha recensión do exalcalde, José Miñones, e do exedil, Ramón García Argibay, e faráselle entrega de candansúa medalla do Concello de Ames pola súa adicación. M. Outeiro