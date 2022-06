Ideas para o plurilingüísmo dende o galego coa RAG

A Maía. A Real Academia Galega presentará Ideas para un plurilingüismo dende o galego no Concello de Ames este luns ás 20.00 horas, nun acto no auditorio da casa da cultura do Milladoiro. A guía responde á demanda de formación do profesorado sobre o tema que aborda, ofrece aclaracións conceptuais e propón estratexias de cara á planificación nos centros educativos.

A publicación, elaborada dende o Seminario de Sociolingüística da RAG coa colaboración de Bieito Silva e María López Sández, dálle continuidade á liña de traballo da Real Academia Galega e do Concello que propiciou o mapa sociolingüístico escolar local e sae do prelo co apoio económico do Fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021-2022 da Xunta. Na presentación intervirán o presidente da Real Academia Galega, o secretario xeral de Política Lingüística,o coordinador do Seminario de Sociolingüística da RAG, o alcalde e a edil de Normalización Lingüística. M.M.