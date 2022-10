Lavado de cara á escola unitaria de San Fins

VEDRA. O Concello de Vedra rematou a reforma da escola unitaria de San Fins de Sales do CRA Boqueixón-Vedra Neira Vilas, que supuxo importantes cambios nas cubertas e na fachada principal. Unha obra que superou os 27.000 euros de investimento. Segundo a memoria elaborada pola arquitecta municipal, Clara Lema, o proxecto tivo como obxectivo a substitución total das dúas cubertas, a superior e a da galería, e o pintado da fachada principal do edificio. A cuberta superior, ademais de ser antiga, estaba realizada con placas de fibrocemento que tiñan como compoñente o amianto. Ditas placas, unha vez retiradas, foron xestionadas por unha empresa de residuos especializada. O novo teito está feito en chapa de aceiro acabado galvanizado incluídos os remates de faldón, cumio e laterais. Os cambios abarcaron tamén os canlóns e baixantes. No caso da cuberta da galería os traballos consistiron na retirada da carpintería e o vello tellado de uralita. Colocouse no seu lugar unha cuberta de aluminio con rotura de ponte térmico e lacada de cor branca. Os vidros foron substituídos por outros dobres con control solar. A zona maciza foi reparada con morteiro hidrófugo. A última parte da obra consistiu na limpeza e pintado da fachada exterior con pintura mate de dúas cores. A obra rematarase antes da chegada do inverno. C.E.