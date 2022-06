Limpan diversos cauces fluviais de Val do Dubra

val do dubra. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de rematar esta mesma semana os traballos de conservación e limpeza, iniciados o pasado mes de marzo, nos treitos interurbanos de varios ríos no termo municipal de Val do Dubra. Concretamente, Augas de Galicia executou estes traballos en distintos treitos interurbanos dos ríos Dubra e Tambre, no rego de Fontán e nun rego innominado ao seu paso por distintos lugares da parroquia de San Cristovo de Portomouro. Estes labores forman parte das intervencións de mantemento que leva a cabo Augas de Galicia nas áreas con risco potencial significativo de inundación. Os treitos obxecto das intervencións suman unha lonxitude que rolda os 5,3 quilómetros, e os traballos centráronse sobre todo na retirada de árbores e pólas caídas na canle para evitar atoamentos. Unha vez finalizadas estas actuacións, os ríos quedan despexados de maleza, posibilitando así a circulación fluída das súas augas. c.i.