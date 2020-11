López Rodríguez presenta poemario con Gazafellos

Negreira. A asociación cultural barcalesa Gazafellos do Val ofrece a presentación do novo poemario Rompente, de Manuel López Rodríguez, o vindeiro domingo 15 a mediodía no seu local situado no número 6 da avenida das Brañas de Negreira (que tamén acolle unha exposición dos debuxos de Daniel Barbazán). O noiés López Rodríguez foi o gañador do VIII Certame de Poesía Xosé Manuel López Ardeiro da capital barcaleseira co poemario Desde onde non nace, ademáis de cofundar o Colectivo Literario Sacou. O seu primeiro libro foi Antítese Nativa (gañador do XIV Premio de poesía Suso Vaamonde), e tamén levou o galardón lírico Concello de carral e o Pondal. m.m.