Luz verde ao Plan de Acción para o Clima e a Enerxía sostible na vila vedresa

Vedra. O pleno municipal de Vedra deu luz verde ao Plan de Acción para o Clima e a Enerxía sostible (PACES) co voto favorable de todos os grupos da corporación. Este proxecto, que era un compromiso adquirido no ano 2019 ao asinar o chamado Pacto dos Alcaldes, trátase dun movemento mundial de cidades pola acción local en clima e enerxía. Na actualidade firmaron 10.385 rexedores que gobernan unha poboación de máis de 300 millóns de habitantes.

O obxectivo común deste pacto é lograr reducir nun 40 % as emisións de cara ó ano 2030. No caso de Vedra, explican dende o goberno local, estos fins “concrétanse na elaboración dun inventario que defina a situación actual con respecto á emisión de gases efecto invernadoiro derivados do consumo de enerxía”. Segundo datos do Concello, no 2011 o municipio emitiu máis de 19.000 toneladas de CO2. “Para conseguir a redución do 40 % a vila parte desa cifra do ano 2011 de 3,72 toneladas de CO2 por habitante”, indican fontes municipais ao respecto.

Con ánimo de conseguir os obxectivos marcados, o goberno vedrés comprométese a promover o uso das enerxías renovables ata chegar ao 27% marcado pola Unión Europea para o ano 2030. Traballará tamén para dotar ao municipio de fontes de enerxía alternativas e sostibles. Outros dos eixes será a procura dunha planificación territorial máis sostible e actuacións no transporte público e privado con ánimo de reducir a pegada de carbono. A.P.