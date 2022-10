Máis de 3.000 asistentes ao Pasabodeghas vedrés

Vedra. A localidade de San Miguel de Sarandón, no Concello de Vedra, acolleu unha das súas celebracións máis destacadas e animadas, o Espazo Activo da Ulla-Pasabodeghas 2022, que promove alternativas culturais e a recuperación dos lugares para ao encontro. Contou, ademais, cunha asistencia de público que só o pasado sábado xuntou “a unhas tres mil persoas”, apuntaban na organización, e que na foliada do domingo sumou uns cantos centos máis. O foro está organizado pola Asociación Cultural San Campio e incluíu o sábado unha ruta gaiteira polas adegas, “que desenvolveuse moi ben”, suliñan. Trátase dunha actividade na que se buscou converter estes negocios en auténticos templos da gastronomía e cultura. Pola noite, no espazo Festexarte, houbo concertos e magosto, mentras que na xornada dominical actuaron grupos das asociacións Arrancadeira (A Pobra), Carcaxía (Malpica) e os locais de San Campio, ademais de CPM. M. Outeiro