Máis horarios e frecuencias no transporte público de Área

“Un logro histórico” esas son as verbas coas que o alcalde vedrés describe o novo mapa de transporte metropolitano que se vén de implantar no municipio. Con isto, sinala o rexedor, “resólvese un dos grandes problemas e déficits que tiña Vedra e a súa poboación dende fai moitísimos anos e que supoñía un lastre á hora de fixar poboación no territorio”, recalca. “Producirase unha mellora clave, fundamental e importantísima na prestación deste servizo en Vedra para a súa veciñanza, aumentando ostensiblemente as rutas e expedicións ao longo de todo o día, diminuíndo os tempos de percorrido en moitas delas, e interrelacionando todas as liñas”, explica.

Así, as expedicións das distintas rutas (incluídas idas e voltas) no interior de Vedra, é dicir, aquelo non servido polo corredor da N-525 (San Xián, Vedra, Trobe, Sarandón, etc,), en números globais pasan nos servizos de luns a venres de 14 expedicións diarias a 42 (triplicando as mesmas); e na fin de semana de 4 a 18 (practicamente quintuplicando as mesmas). Respecto ao corredor da N-525 (Ponte Ulla, Santa Cruz, Vilanova e San Fins), as frecuencias actualmente existentes, auméntanse diariamente a dúas máis de subida a Santiago e dúas máis de baixada (incluíndo unha ás 21.30 de luns a sábado), e cubrindo todas as franxas.Tamén se implementa unha nova lanzadoira Sarandón-Pontevea, que mellora as conexións con Teo e A Estrada.