Malos tempos para os hostaleiros

A falta de datos de ocupación, posto que dende a Axencia de Turismo de Galicia trasladaron a este xornal que non estarán dispoñibles ata o remate da campaña, o Outono Gastronómico non está a ser o que foi en anteriores edicións. E é que coas restricións en Galicia xeradas pola pandemia (limítanse as reunións a seis persoas convivintes) e o peche perimetral en moitos concellos (nos que a hostalaría está parada) son escasos os clientes que se achegan ata as casas rurais para desfrutar dos menús da iniciativa. Esta difícil situación corrobóraa o dono dunha das casas participantes, Eduardo Brandariz, de Casa Brandariz (en Arzúa) que asegura que apenas hai ocupación dende o 20 de outubro.

Con todo, o Outono Gastronómico celebra a súa edición número 14, e mantense como estaba previsto, dende o pasado 11 de setembro e ata o 13 de decembro. Forman parte da iniciativa un total de setenta casas que elaboran ata 140 menús, distribuídos por toda Galicia. O programa, apuntan dende Turismo, celébrase nun contexto “de apoio á desestacionalización que na súa historia xa foi quen de xerar máis de catro millóns de euros coa participación de máis de 70.000 persoas”, sinalan.

No tocante aos establecementos ubicados en municipios de Área de Compostela que se inclúen na iniciativa, cóntanse un total de quince: A Casa da Botica e Torres de Moreda (A Estrada), Casa Grande de Fuentemayor (Silleda), Casal dos Celenis (Caldas), Casa Trillo, Casa das Fiadeiras de Nemiña e Casa Castiñeira (Muxía), O Muíño de Pena (O Pino), A Casa do Folgo (A Baña), A Pena de Augasantas (Touro), Pazo de Brandeso e Country Club, e Casa Brandariz (Arzúa), Fogar do Selmo (Rois), Xanela da Lúa (Carnota) e Parada de Francos (Teo).

Todos eles ofrecen as posibilidades previstas cada ano e que poden verse na web turismo.gal: menú Outono Gastronómico, Paquete Outono Gastronómico, Fin de Semana e Fin de Semana familiar cun neno ou con dous. Este ano como novidade poderase gozar do Outono Plus, co que as casas participantes ademais da restauración e o aloxamento, poñen á disposición dos seus clientes distintas actividades para realizar na contorna. Son 24 os locais que ofrecen dende paseos a cabalo ata visitas ás adegas da zona.