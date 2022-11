Más atención temprana para niños dubreses y de Negreira

Negreira. Los alcaldes de Negreira y Val do Dubra, Manuel Ángel Leis y José Manuel Varela, acaban de rubricar un nuevo convenio para mantener la Unidade de Atención Temperá durante el periodo 2022-2024 con cuatro especialistas en lenguaje, conductas, cognición y actividad psicomotora.

Lo hicieron en el consistorio negreirés acompañados de las concejalas de Servizos Sociais, María del Mar García y Rosa Parafita. Hay que recordar que ambos concellos comparten este servicio desde marzo de 2022, y forma parte de la Rede Galega de Atención Temperá, con financiación de la Xunta y fondos de la Unión Europea.

La UAT se concibe como un espacio biopsicosanitario orientado a vecinos de entre 0 y 6 años, sus familias y entorno. Actualmente atiende a 63 chavales, de lunes a miércoles en las instalaciones de la rúa Castelao de Negreira y jueves y viernes en Val do Dubra. Leis indicó que es un servicio “fundamental” y que seguirán “nesta liña de colaboración pola boa valoración que fan os técnicos do servizo e sobre todo as familias, que son as que realmente teñen que decir se están contentos coa prestación”. A su vez, Varela incidió en la coincidencia de intereses mutuos. M.M.