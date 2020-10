Mascarillas como agasallo para os escolares de Vedra

VEDRA. A pandemia que estamos a vivir está a facer especialmente complicada a volta ás aulas e por iso, en moitos casos, os colexios esfórzanse por facerlle ao alumnado un pouco máis levadeira a nova forma de estudo. É o caso do CEIP de Ortigueira, onde a ANPA quixo ter un detalle cos 83 alumnos e alumnas do seu centro e téñenlles preparado un agasallo para cada un deles. “Ao chegar ás súas aulas atoparanse con que cada quen terá unha máscara e unha bolsiña para portala, un xesto que simplemente quere facer máis levadeira esta situación novidosa, extraña e moi temida polas familias”, relatan os membros da ANPA do colexio vedrés de Ortigueira. A.P.