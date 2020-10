Maxia, clown e pantomima para concienciar sobre o medio ambiente

Boqueixón. Medio cento de persoas asistiu o pasado domingo ao espectáculo Pallaso total. A cita, incluída dentro do ciclo de teatro infantil Escena Pequena do Concello de Boqueixón, desenvolveuse na Carballeira de Rodiño.

Grandes e cativada gozaron co espectáculo ofrecido por Duende Circo sendo os malabares con lume a parte que máis sorprendeu ao público asistente.

A última das sesións do ciclo teatral infantil do Concello de Boqueixón terá lugar este domingo 18 de outubro co espectáculo dos Monicreques de Kukas Xan Perillán, compra queixo, compra pan. A actuación terá lugar ás 12.00 horas na Casa da Cultura de Camporrapado. Trátase dun espectáculo que, segundo indican dende a propia organización, mestura o clown e a pantomima coa maxia dos monicreques compaxinando o lecer e o divertimento coa educación no consumo responsable e nos hábitos de vida saudables e respectuosos co medio ambiente e a ecoloxía.

A asistencia a todos os espectáculos é de balde. Dado o aforo limitado, as persoas interesadas deberán solicitar a súa entrada no Departamento de Cultura (cultura@boqueixon.com ou no teléfono 981 513 115).