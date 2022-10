Maxia e humor o 21 en Boqueixón

BOQUEIXÓN. O Concello de Boqueixón organiza, no marco do programa da Xunta Ler conta moito, un espectáculo de maxia o vindeiro venres 21. Maxia e humor daranse a man en Galicia ilusiona, un espectáculo do mago Pedro Bugarín que a veciñanza poderá desfrutar nas instalacións do Forte a partir das 16.00 horas. Todos os interesados en asistir deben reservar entrada no departamento de Cultura ou ben a través do teléfono do Concello (981 513 115) ou no correo cultura@boqueixon.com. Dende o goberno local lembran que a entrada é de balde. Por outra banda, o centro sociocultural de Lestedo acollerá o día 28 ás 17.00 unha charla sobre os dereitos básicos á hora de acceder a servizos financeiros. C. E.