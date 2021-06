Negreira adaptará su Plan Xeral a la normativa en vigor tras dos décadas

Negreira. El Consello da Xunta acaba de dar luz verde a un convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y el Concello de Negreira para la redacción de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La noticia ya había sido avanzada por el regidor, Ángel Leis, en una entrevista concedida a este diario en la que manifestó la necesidad de actualizarlo.

Este convenio prevé un presupuesto de 126.522 €, que se corresponde con el 90 % del coste de redacción. El problema, según constató el propio regidor, es que el Plan Xeral vigente en Negreira es de hace 22 años, y no sigue “a actual normativa, pois na actualidade rexe a Lei 1/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, unha circunstancia que tamén xustifica a redacción dun novo documento”, aportaban fuentes autonómicas.

Además, la a colaboración entre la Xunta y el Ayuntamiento negreirés constituye, a su juicio, “unha razón de interese público en canto que os cidadáns obterán unha maior seguridade xurídica no referido á normativa urbanística reguladora dos seus inmobles, xa que se adaptará un documento obsoleto á lexislación vixente”. Para ello se establecen cuatro anualidades o abonos que se efectuarán a medida que la entidad local acredite que va superando etapas: la primera este año, tras la rúbrica del convenio; la segunda con el borrador, en 2022; otra con la certificación de la aprobación inicial y la última, ya en el año 2024, cuando lo aprueben Concello y Xunta. m. manteiga