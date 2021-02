Negreira busca mejorar el estado de las obras abandonadas en su villa

A Barcala. El regidor de Negreira confirmaba en una intervención municipal que se está negociando con las empresas, Sareb y administraciones concursales “para desbloquear as obras sen rematar de cara a que se manteñan nas mellores condicións e non causen danos aos veciños”. Entre las más evidentes, las torres gemelas en la salida de la villa hacia el polígono o la que se sitúa entre la rúa Deportivo y As Brañas, que ya tuvo que ser vallada por el propio Ayuntamiento.

A esta construcción, precisamente, se refería el mandatario Ángel Leis el pasado viernes, confirmando en medios propios que a finales de 2020 se encontró a unos sujetos manipulando la cerradura de esa misma obra. Se trataba de unos agentes inmobiliarios que se encargan de esta estructura adquirida por la Sareb. “Ímoslle reclamar todas as melloras que fixemos para que nolas paguen”, apunta Leis, recordando que fueron los vecinos del inmueble pareado “os que sufriron as consecuencias da administración concursal”.

Y es que en este inmueble, apenas una estructura de planta baja todavía, se embalsaba una enorme cantidad de agua. “Fixémoslle un peche perimetral por seguridade, e agora íase limpar e rechear, porque xa tiñamos os permisos”, divulga el regidor.

De cualquier forma, no es la única obra que se quedó a medias o en estructura entre las que existen en la capital barcalesa ya que, aparte de los citados dos grandes edificios en ladrillo –que se pueden ver a la izquierda de la imagen–, existen también unos bloques inacabados que dan al paseo del río Duomes (en A Restreva), así como en la rúa Corpachón, por poner sólo unos ejemplos.

Cuestión aparte está en el abandono de inmuebles ya deshabitados, una circunstancia que es evidente en travesías históricas, como la Carreira de San Mauro, a la altura del número ocho, pero también calle abajo, antes de las casetas del Pazo. En estos casos, de cualquier modo, se trata de un procedimiento distinto, ya que antes el Ayuntamiento tendría, de oficio o a instancia de cualquier interesado, que declararlos en situación de ruina para acordar su total o parcial demolición, previa tramitación del oportuno expediente contradictorio con audiencia del propietario legítimo. o.d. vilar