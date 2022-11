Negreira suma un servicio de avisos a vecinos vía WhatsApp

Negreira. El Concello de Negreira pone en marcha un nuevo servicio de información municipal vía Whatsapp que se ha bautizado como Negreira ao día. De esta forma, los vecinos dispondrán de un nuevo canal de comunicación que les permitirá estar al tanto de todo lo que ocurre en la localidad a través de su móvil y de manera instantánea.

Con el novedoso servicio, los nicrarienses podrán conocer las últimas novedades sobre la actividad municipal, agenda cultural, obras, avisos urgentes y otras noticias e informacións de interés.

“Con esta nova canle, damos un novo paso para axilizar, dinamizar e garantir unha correcta información aos veciños e veciñas”, explica el mandatario local de Negreira, el socialista Manuel Ángel Leis Míguez. En concreto, este servicio consiste, según los técnicos, “nunha lista de difusión, non é un grupo no servizo de mensaxería, polo que os usuarios non terán acceso aos datos ou información do resto dos rexistrados na canle de WhatsApp”.

Los interesados en acceder a este canal de WhatsApp del Ayuntamiento de Negreira sólo tienen que agregar a la agenda de contactos el número de teléfono 609 704 109 y enviar un mensaje donde figure la palabra “alta”. M.M.