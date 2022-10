Novo récord nas escolas deportivas e culturais de Negreira con 730 usuarios

A Barcala. O Concello de Negreira rexistrou a maior cifra de usuarios dende que foron implantadas as súas escolas deportivas e culturais, con 730 prazas ocupadas para unha oferta de actividades que alcanza a todas as idades, o que demostra a gran aceptación que seguen tendo estas iniciativas. Ademais, son unha referencia tamén a nivel comarcal, xa que son moitos os usuarios doutros municipios da contorna. A súa duración vai ser de sete meses, rematando o 15 de maio de 2023, e cómpre salientar que entre a oferta de escolas deportivas, as disciplinas de pádel e ximnasia de maiores son dúas das que máis usuarios agrupan, pero tamén a de ximnasia de maiores, que conta con 58 persoas, houbo de ser ampliada nunha quenda. E nas culturais, hai 42 usuarias de zumba e 150 en pintura e pandeireta. m.m.