O 21 inaugúrase a ruta ‘Rosalía nos Camiños’

O Sar. Os alcaldes de Padrón, Rois e Dodro presentaron este xoves Rosalía nos camiños, unha ruta de sendeirismo circular de 15 quilómetros inspirada na obra En las orillas del Sar e que transcorre por algúns dos lugares máis importantes na vida e na obra da escritora. “Con esta ruta pódese evocar a Rosalía, ten grande interese literario, paisaxístico e histórico”, afirmou Anxo Angueira, que agradeceu aos concellos que atendesen a proposta feita pola Fundación Rosalía hai dous anos. A ruta Rosalía nos camiños inaugurarase o 21 de maio cunha andaina solidaria que sairá do paseo do Espolón ás 16.30 horas e rematará no mesmo punto tras pasar por Padrón, Dodro e Rois. Os interesados poden inscribirse na web Emesports pagando unha cota de 3 euros (ata 13 anos é gratuíta). Todo o recadado será doado á Asociación Amipa. A senda é practicamente plana, o único punto elevado é o monte Santiaguiño e logo transcorre polas beiras dos ríos Sar e Rois. s.e.