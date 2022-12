O BNG esixe actuar contra o abandono

Padrón. A concelleira do BNG, Beatriz Rei, presentou denuncia ante a directora xeral de Calidade Ambiental, sostibilidade e Cambio Climático e a directora xeral de Patrimonio Natural, a Augas de Galiza e ao Seprona, con respecto á situación continuada de abandono na limpeza e mantemento dos ríos ao seu paso por Padrón, “sobre todo o río Sar por sufrir, ademais, o maltrato continuado de plásticos e demais lixo todos os domingos de mercado”.

“É unha situación insostible, que perdura no tempo e que supón un grado de contaminación inaceptable”, dixo a concelleira. Indicou que os ríos son as vértebras principais de vida da comarca. O seu maltrato sistemático é un atentado contra o noso medio natural e o BNG non quere ser cómplice das agresións que están sufrindo.

No informe anual do Proxecto Ríos do ano 2019-2020 publicado por Adega, o río Sar xa aparece dentro do grupo de ríos “moi degradados” e alerta sobre a necesidade urxente de actuación para evitar que esta situación sexa irrecuperable. “Dende o BNG esperamos que a intervención da Consellería, de Augas e o Seprona sexan o suficientemente contundentes para facer reaccionar a este goberno e actúen”, dixo Rei. arca