O Concello de Brión denuncia na Garda Civil o boicot ao alumeado público

O Concello de Brión vén de condenar “enerxicamente” o boicot continuado que está a sufrir o servizo de alumeado público municipal e pide desculpas á veciñanza polas molestias que estes actos incívicos lles están a causar nos últimos tempos. Uns feitos que o Concello xa puxo en coñecemento da Garda Civil a través da correspondente denuncia co desexo de que a investigación permita dar coa persoa ou persoas autoras destes actos.

O alcalde Pablo Lago deu conta no pleno municipal de que o Concello encargara un informe técnico sobre a situación da rede municipal a unha empresa especializada e “dese informe podemos concluír que o 90 % das avarías que presenta o alumeado público son causadas pola manipulación intencionada de diferentes elementos da rede”. Así mesmo, apúntase que as avarías non son simples actos vandálicos, senón que buscan causar o maior prexuízo posible tanto para as instalacións públicas como para os veciños.

Entre estes actos, que teñen lugar en practicamente todas as parroquias do municipio, figuran manipulación de contadores e cadros eléctricos, cables cortados nas arquetas, células fotoeléctricas cortadas, térmicos baixados manualmente, reloxos programadores manipulados... que provocaron que nos últimos meses se incrementaran as queixas veciñais. Sobre todo porque, a pesar de que se reparan as avarías, estas volven repetirse de xeito periódico e nos mesmos lugares.