O Concello Rois participou en Malta no segundo encontro contra o euroescepticismo

Rois. O alcalde de Rois, Ramón Tojo, e a concelleira de Cultura, Victoria Quiroga, viaxaron a pasada semana a Qormi (Malta) para participar no segundo encontro de traballo do proxecto europeo que lidera o concello galego As voces europeas contra o euroescepticismo. Nas xornadas, que se celebraron dende o día 13 ata o 16, Tojo volveu insistir na necesidade de incrementar estes intercambios de ideas e de proxectos entre cidadáns de diferentes países para seguir creando “lazos de unión entre a cidadanía e os pobos para seguir construíndo un futuro mellor do para todos”, explicou o rexedor.

Neste encontro participaron autoridades políticas italianas, como o ministro Owen Bonnici, o presidente da Rexión Sur de Malta, Jesmond Aquilina, e a súa vicepresidenta, Maria Sara Vella; a comisaria europea en Malta, Elena Grech; e o alcalde de Qrendi, David M. Schembri. O alcalde agradeceu a súa presenza no discurso de inauguración. Os participantes seguiron afondando na busca de medidas que erradiquen o euroescepticismo e axuden a evitar os enfrontamentos entre diferentes pobos e seguir construíndo unha Europa social. arca