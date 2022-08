O Fogar do meu burro vai cumprir 12 anos educando no respecto á natureza

Ames. Un lugar para a educación, ocio, visitas, cumpreanos, campamentos... pero tamén para terapias asistidas con animais ou apadrinamentos. Trátase do Fogar do meu burro, un proxecto que o terapeuta rioxano Tomás Rábanos trouxo ata Ames hai doce anos, ca mira posta en axudar a persoas con alzhéimer e nenos con discapacidade mediante a asinoterapia (tamén chamada asnoterapia), que é a interacción cos burros.

A iniciativa non é nova, e xa nos anos 70 The Donkey Sanctuary comezaba a traballar “con terapias, investigadas por neurólogos y muy avaladas”, aporta Tomás, que logo se formou en Portugal para iniciar un proxecto que agora aproveitan maiores e cativos con fins terapéuticos, pero tamén de lecer. As cortes tennas na aldea de Lamas, onde os interesados porden comprobar as súas bondades. M. Outeiro