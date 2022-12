O IES Macías Namorado achega o mercado laboral

padrón. O IES Macías Namorado de Padrón, seguindo co seu compromiso de achegar ó alumnado a realidade do mundo laboral e a súa formación integral non ámbito profesional, organizou a semana pasada unha saída de estudos formativa a oficina de Correos de Padrón, para o alumnado de Servizos Administrativos, que foron recibidos polo director Manuel Touris Santorum. Familiarizarse coa compañía e o seu funcionamento, coñecer a tecnoloxía que se aplica e coñecer as oportunidades laborais foron algúns obxectivos. arca