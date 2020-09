O outono chega con 6 espectáculos teatrales para as familias de Rois

Rois. O outono chega cargado de novidades e espectáculos teatrais para a veciñanza de Rois, que poderá gozar de ata seis funcións familiares en outubro e doutras tres funcións no último trimestre. Compañías e grupos de recoñecido prestixio en Galicia, como Mamá Cabra, Xoán Curiel ou Teatro Calavera, entre outras, actuarán no auditorio municipal de Rois, que contará con todas as medidas de seguridade ditaminadas polas autoridades sanitarias.

Con aforo limitado e inscrición previa, os programas Cultura en familia e Teatro en Rois contan co apoio da Rede Cultural da Deputación da Coruña, Agadic, a Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia e a Rede de Dinamización Lingüística.

O programa cultural familiar abrirá coa actuación de Mamá Cabra o sábado 26 de setembro ás 18.00 h. O grupo pioneiro especializado en música infantil galega ten unha traxectoria de dúas décadas nos escenarios e conta cun nutrido e fiel grupo de seguidores entre a cativada.

O venres 2 de outubro, tamén ás seis da tarde, Teatro Calavera presentará a obra Antón e Tomasa: a cabaza encantada, un contacontos dirixido a nenos e nenas de 4 a 8 anos que remata cun obradoiro de cociña. Ao día seguinte, 3, Barafunda Teatro porá sobre as táboas O censor de monstros. arca