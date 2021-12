O PSOE pide manter aberto o ambulatorio de Os Tilos

Teo. A parlamentaria socialista Noa Díaz vén de presentar unha serie de iniciativas para reclamarlle á Xunta que manteña aberto o centro de saúde de Os Tilos, que pretende pechar xunto co de Cacheiras diante da apertura das novas instalacións en A Ramallosa. Díaz apoia a apertura do novo centro, pero advirte de que “a racionalización dos recursos públicos non pode nunca supor unha mingua dos servizos xa existentes en zonas nas que efectivamente existe unha demanda máis que contrastada”.

Os Tilos conta con 2.350 veciños, que usan a instalación sanitaria dende o ano 1994, e que se verían obrigados a desprazarse 6 km ata o novo centro nun transporte público deficiente, según Díaz. CG