O punto limpo amesán rexistrou en novembro un total de 564 entradas

Ames. O centro de depósito de residuos do punto limpo de Ames rexistrou 564 entradas en novembro de 2022. Durante este mes destacou a achega de 2.355 quilogramos de equipos eléctricos e electrónicos, 368 quilogramos de pneumáticos fóra de uso e 147 unidades de tubos fluorescentes e outras lámpadas. O punto limpo, inaugurado en xaneiro de 2007, está situado na rúa das Hedras, no parque empresarial do Milladoiro, e abre de luns a venres de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 18.00 horas. Os sábados o horario é de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas. Os domingos e festivos está pechado. Dende o Concello lembran que as persoas que teñan calquera dúbida poden chamar ao 981 536 688.

O número de veciñas e veciños que fan uso del para depositar alí os seus residuos “segue medrando, xa que cada vez somos máis conscientes da importancia que ten facer un uso correcto dos refugallos que non se poden depositar nos colectores convencionais”, indican dende o goberno local. Durante o mes de novembro tamén se depositaron, a parte das cantidades indicadas anteriormente, un total 90 quilogramos de baterías de chumbo (6 unidades), 3 metros cúbicos de roupa, 100 metros cúbicos de voluminosos e 5 quilogramos de pilas (arredor de 175 unidades). Ademais, rexistrouse a entrada de 147 unidades de tubos fluorescentes e outras lámpadas, 20 metros cúbicos de escombro, outros 30 metros cúbicos de plásticos, 30 metros cúbicos de metais, 114 quilogramos de pintura, 100 metros cúbicos de madeira, 9 metros cúbicos de papel e 39 unidades de aerosois. Cómpre engadir tamén os aceites, 58 litros de aceite vexetal e 42 litros de aceite de motor.

Hai que lembrar que o Concello de Ames puxo en marcha varias campañas de concienciación nos últimos anos. Durante o 2020 as concellerías de Servizos Básicos e de Transición Ecolóxica realizaron a campaña Non nos merecemos isto. Trátase dun programa de sensibilización para concienciar á veciñanza sobre a importancia de depositar os voluminosos (mobles e aveños) no punto limpo. Esta iniciativa sumouse a outras campañas como Cada cousa no seu sitio! ou ASÍ NON. Lévaos ao Punto Limpo#CoidaAmes, postas en marcha durante o anterior mandato. C.E.