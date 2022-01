O Show dos Pallasos donou lotes de alimentos para familias de Padrón

Padron. O Concello de Padrón vén de recibir corenta lotes de alimentos doados polo Show dos Pallasos, que serán distribuídos entre as familias máis desfavorecidas do municipio. Uns produtos que foron entregados por Elías Sanmarco, responsable do Show dos Pallasos e promotor desta iniciativa solidaria, á concelleira de Participación Cidadá padronesa, Carmina Bustelo, quen estivo acompañada por voluntarios de Protección Civil. Carmina Bustelo agradeceu “a iniciativa solidaria posta en marcha por Elías Sanmarco, así como a colaboración de todas as empresas e persoas que farán máis levadeiras e doces estas datas para familias en situación de vulnerabilidade e con menores ao seus cargo”. Todos os produtos entregados foron doados pola empresa Indalsu e recollidos polos itnegrantes deo servizo de Protección Civil de Padrón. m. rendueles