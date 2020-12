Obradoiros amesáns de menús, maxia e adornos

a maía. A concellaría de Promoción Económica de Ames preparou para este Nadal unha ampla programación de talleres orientados a todos os públicos, para os que aínda quedan prazas, “concretamente para seis obradoiros infantís e outros 6 dirixidos a persoas adultas”. A inscrición pódese facer cubrindo o impreso (cadanseu para os veciños maiores de idade e tamén para os cativos) e enviándoo por correo electrónico ao enderezo promocioneconomica@concellodeames.gal, cun prazo que remata este xoves 17 para algunhas actividades e o 22 de decembro para as outras. As propostas dos adultos son para facer candeas (día 21); menús de Noite Boa e Nadal (o 22); galletas (24); menú de fin de ano (29). Do mesmo xeito, tamén hai sitio para a rapazada que queira aprender a facer galletas e adornos de fiestras (os dous o día 26), cotillón (28), linguaxe de signos (tamén o 28) e dous, de maxia e papiroflexia, para a xornada do 30 de decembro. m. outeiro