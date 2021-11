Organizan en Boqueixón a xornada sobre a violencia

Boqueixón. O Centro de Información á Muller de Boqueixón abre as inscricións para a III Xornada de Sensibilización en Violencia Contra a Muller, que terá lugar o sábado 13 de novembro na casa da cultura de Camporrapado. O programa inclúe o seu tradicional formato, combinando charlas, exposicións e música. A asistencia é de balde, se ben é preciso anotarse cubrindo un formulario na web municipal: www.boqueixon.gal.

A xornada abrirase ás 17.00 horas cunha actuación musical de Sofía Silva. Acto seguido, o alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández Munín, e a directora do CIM, Cristina Carbajales Nouriño, darán a benvida e presentarán a xornada. Ás 17.15 horas terá lugar a charla Boas prácticas para traballar a igualdade no rural, a cargo da asociación Berenguela pola Igualdade (Vedra).

Tras unha peza musical de Marina Vidal, ás 17.45 horas dará comezo a ponencia A realidade da Violencia de Xénero, dirixida por Yolanda Neira, psicóloga do CIM. “Conscientes do impacto positivo que supón para concienciar e sensibilizar á poboación escoitar o testemuño de persoas que sofren esta problemática, nesta edición contaremos co testemuño dunha persoa que viviu diversas formas de violencia: Esther García, divulgadora e sobrevivente de abusos sexuais infantís, violencia de xénero e doméstica”, explica Neira. É estudante de Dereito e colaboradora no proxecto Calladita no eres más bonita, unha publicación de Nuria Prieto. arca