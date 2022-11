Os catro gobernantes de Teo impoñen a tirolina que rexeitan os veciños dos Tilos

Teo. Residentes nos Tilos, Teo, trasladaban a súa “sorpresa” despois de preguntarlle a uns operarios cun camión que facían no parque, e recibir como resposta que estaban a instalar unha tirolina por mandato dos catro munícipes que gobernan. Pois ben, os responsables da AA VV lembran que realizaron hai meses unha enquisa sobre esta instalación, “chegando á conclusión de que os veciños non a queren”.

Entre os motivos que sinalaron para rexeitar este elemento de ocio destacaron algúns como que “lles quitan espazos verdes” ou “prefiren que o diñeiro se gaste no mantemento do que xa temos, como no parque infantil, e polo ruído que vai xerar” a todos os que viven diante, “sobre todo pola noite cando non está prohibido saltar dende unha tirolina”, precisan.

Despois de contactar co concelleiro responsable para pedir que non monte a tirolina, afirman que lles contestou que “xa está comprada e que o lamenta, pero que se vai instalar. Probamos con María López, outra edil que nos di que é cousa de Ignacio, e por último chamamos ao alcalde, que nos di que unha asociación de veciños non se pode implicar nas decisións políticas do Concello”, uns representantes “elixidos cada catro anos”, polo que piden amparo aos outros trece edís. O.D.V.