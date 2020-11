“Os premios son unha inxección de moral no momento que estamos a vivir”

Cando comezou a túa pasión pola fotografía?

Isto xorde a raíz de que miña irmá María José comeza a estudar fotografía no EASD Mestre Mateo, sobre o ano 1990. A partir de ahí comecei a formarme e anos máis tarde montamos un estudio de fotografía en Bembibre. Tamén estiven traballando na hostalaría pero a partir do 2004 volvín de cheo e ata hoxe en día sempre estiven federado.

Cal é o xénero fotográfico no que te encadras?

Adícome á fotografía social. Son unha persoa que me gusta moito as relacións persoais coa xente. Non me gusta nada como se fai a fotografía de paisaxe, o ter que fotografiar unha persoa sola. Encárgome principalmente do tema bodas, comunións e bautizos pero en realidade teño pasión por todos os campos e nos concursos presento imaxes que fago para min non das do meu traballo.

Recordas como foi o encontro coa moza de longa e roxa melena a cal realizaches un retrato polo que foches nominado a mellor fotógrafo do ano no concurso nacional da Fepfi?

Cintia (así se chama) é de Valencia pero leva tres anos vivindo en Padrón. Nada máis vela pola rúa decidín falar coa nai para decirlle que quería sacarlle unha foto. Recordo que había outro fotógrafo da zona que tamén pediu fotografíala pero non tiña nada que ver co que eu buscaba. Só necesitamos roupa negra para destacar a cara e a súa mirada.

Foches nominado anteriormente a algún outro premio?

Fai dous anos estiven nominado aos premios Goya de Fotografía, tras ser seleccionado cunha obra que retrataba a Pascua padronesa. A maiores cada ano participo no certame Calificacións organizado pola Fepfi, no cal as miñas fotos están coas mellores de España.

Que é o primeiro que pensas antes de dar o clic na cámara?

A fotografía ten moitas cousas antes do clic. Ten unha parte moi comunicativa e dentro da comunicación está a composición, a iluminación e a historia que nos conta. No caso do retrato a Cintia, que podemos comparar cunha pintura do renacentismo, non foi tanto darlle o clic senón o conseguir fotografiar á modelo na rúa buscando a súa inexpresión. O que debemos ter claro é que as fotografías teñen que contar algo, impactar e quedar na memoria. Eso é a diferenza entre un fotógrafo profesional e unha persoa que fai fotografías.

Como viviches estes meses marcados polo covid nos que os eventos se viron suspendidos nunha alta porcentaxe?

Dentro do malo eu tiven sorte. Practicamene fixen todas as comunións que tiña contratadas e a maiores cinco bodas, aínda que nun ano normal serían unhas vinte. Agora estamos encamiñados ao Nadal, a ver se a cousa non empeora e podemos facer unha boa campaña. Iso si, foron meses moi duros nos que moitos compañeiros quedaron no camiño, e outros irán detrás. Se non hai eventos e non podes traballar no verán chegarán os meses de inverno e non haberá ingresos para saír adiante. Nese sentido, os premios son unha inxección de moral para o momento que estamos a vivir. Afrontamos o día a día con outra cara.

Poderías contarnos algunha anécdota que viviras durante algunha reportaxe fotográfica?

Anécdotas haberá moitas pero teño mala memoria. Para solucionalo fago fotos para que queden todas gravadas (risas). Quero engadir que me gusta moito a fotografía de acción, moi típica en festas populares como pode ser a Rapa das Bestas de Vimianzo ou a romaría Vikinga de Catoira. Disfruto moito facendo retratos de múltiples elementos.