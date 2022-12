Os Reis Magos serán os protagonistas na festa da casa da cultura do Milladoiro

Ames. Os días 3, 4 e 5 de xaneiro celebrarase na casa da cultura do Milladoiro unha gran festa de Reis. Este martes tivo lugar a presentación do evento e ao acto asistiron o alcalde de Ames, Blas García, a concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, e o concelleiro do Rural e Participación Cidadá, Santiago Márquez. Todos eles estiveron acompañados por Graciela Castro, en representación de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), e por varios nenos e nenas do CEP de Ventín e do CEIP da Maía.

A programación arrancará coas recepcións dos rapaces e rapazas que farán os Reis Magos ao longo do martes 3 e do mércores 4, tanto en Bertamiráns como no Milladoiro. Xa o día 5 de xaneiro, as Súas Maxestades pasarán por todos os recunchos da vila. Para finalizar a gran festa de Reis, o propio 5 pola tarde celebraranse dúas cabalgatas, nas que participarán preto de cen nenos e mozos, divididos en distintas carrozas. C.G.