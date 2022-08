Pablo Díaz e Olga Kirk levarán a Foliada con Apego ata Tapia este xoves

Ames. A praia fluvial de Tapia acolle a penúltima proposta do programa Seráns de Ames este xoves, unha iniciativa cultural que se vén desenvolvendo ao longo de todas as tardes de xullo e agosto nas parroquias de Tapia e Bugallido. E nesta ocasión, vai incluír unha nova edición da Foliada con Apego, que estará dinamizada polos músicos Pablo Díaz e Olga Kirk.

O espectáculo inclúe a partir das 19.30 horas música tradicional, canto e baile para todas as idades, nunha actividade na que colaboran as concellerías de Cultura e de Normalización Lingüística.

A Foliada con Apego xa está asentada no concello como unha iniciativa chea de música para compartir, cantar, bailar, tocar e aprender cancións, e nesta ocasión estará dinamizada por uns cantautores que convidan a todas as familias con cativos a sumarse e introducirse no canto e no baile tradicional, mesmo levando da casa algún instrumento para axudar a facer festa, sempre de xeito participativo e colaborativo.

As foliadas son un espazo interxeracional para coñecerse, cantar, bailar, compartir e aprender cancións galegas, co obxectivo de que a lingua e a cultura galegas se transmita de xeito natural e divertido. Trátase da penúltima das oito propostas preparadas para todos os xoves de xullo e agosto cos Seráns de Ames, e da última que se desenvolve en Tapia. A semana que vén, o xoves 25, no campo da festa de Bugallido, poñerase fin ao programa cun espectáculo de maxia de Dani Polo. M.M.